Traumatisme crânien pour le coureur de Movistar Carlos Canal Blanco

L'Espagnol de 22 ans a chuté de façon spectaculaire, heurtant violemment un plot de direction. Catapulté au-dessus de son vélo, il est retombé lourdement sur l'asphalte.

Le Galicien "souffre d'un traumatisme crânien et a passé différents tests et examens, négatifs pour ce qui est de lésions osseuses et cérébrales", détaille Movistar. "Carlos souffre de blessures et de contusions à l'épaule gauche et aux deux genoux, mais sans aucune autre blessure à signaler".