Arnaud De Lie signe sa deuxième victoire en trois jours

La course a été très animée mais aucune échappée n'est parvenue à se dessiner jusqu'à ce qu'un groupe de sept coureurs se détache à un peu plus de 15 km de l'arrivée avec De Lie, Campenaerts, Arjen Livyns (Lotto Dstny), Stan Van Tricht (Soudal Quick-Step Devo), Jordy Bouts (TDT-Unibet), les Français Axel Laurance (Alpecin-Deceuninck), récent champion du monde espoirs, et Axel Zingle (Cofidis) pour former l'échappée décisive.

Alors que Livyns a payé ses efforts, les six hommes se sont disputés la victoire au sprint. Van Tricht a lancé de loin mais De Lie est parvenu à le remonter pour décrocher son deuxième succès en trois jours après celui sur la Polynormande dimanche. 'Le Taureau de Lescheret' signe la 16e victoire de sa carrière, la 6e cette saison après la Classique de la Communauté de Valence, deux étapes de l'Étoile de Bessèges, le Grand Prix du Morbihan et donc la Polynormande.