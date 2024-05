Au sprint, Thibau Nys récidive avec une deuxième victoire d'étape

Après sa victoire vendredi, Thibau Nys (Lidl-Trek) s'est une nouvelle fois imposé au sprint sur le Tour de Hongrie (2.Pro) lors de la quatrième étape entre Budapest et Etyek (165,5km) samedi. Il a devancé les Suisse Marc Hirschi (UAE Team Emirates) et Yannis Voisard (Tudor).

Après un parcours avec trois cols de troisième catégorie parmi lesquels venaient s'intercaler trois sprints, Nys a tiré son épingle du jeu quand le peloton a rejoint le groupe de tête sur les derniers kilomètres. Dans un sprint lancé relativement tôt, il a réussi à garder Hirschi derrière lui.

Nys signé la cinquième victoire de sa carrière, la troisième de sa saison après avoir triomphé lors de la troisième étape vendredi.

La cinquième et dernière étape du Tour de Hongrie aura lieu dimanche et se tiendra sur 173,2 kilomètres entre Siofok et Pecs. Cette étape comptera une partie plutôt plate avec trois sprints intermédiaires avant d'enchaîner avec deux cols de deuxième catégorie : le premier 1,7km à 10,5% (deux passages) et le second 2,3km à 8,7% à l'arrivée.