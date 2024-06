Simon Yates prédit une victoire finale de Joao Almeida: "Demain, il aura le maillot jaune"

L'équipe UAE Team Emirates domine le Tour de Suisse. Le Britannique Adam Yates porte le maillot de leader et a signé deux victoires d'étape, mais il prédit la victoire finale de son coéquipier portugais et dauphin, Joao Almeida, après le dernier contre-la-montre de dimanche.

Yates a remporté sa deuxième victoire d'étape à Villars-sur-Ollon samedi, main dans la main avec son coéquipier. Ce dernier avait accepté que le Britannique gagne, comme l'a révélé l'interview de Yates. "Joao est un bon gars. Quand nous étions deux devant, je lui ai demandé si je pouvais gagner l'étape, et il a immédiatement dit 'oui', sans poser de question. Cela montre quel genre de personne il est, non seulement en tant que cycliste mais aussi en tant qu'être humain. C'est un type exceptionnel. Il est lui-même en très bonne forme et aurait facilement pu gagner tout seul. Je dois lui dire un grand merci. Chapeau pour ce qu'il a fait".

À la veille du contre-la-montre en côte de 15 kilomètres, le maillot jaune Yates possède une avance de 31 secondes sur Almeida au classement général, mais il prédit que son coéquipier portugais prendra le pouvoir dimanche: "Joao a montré ces derniers jours à quel point il est fort, surtout lorsqu'il commence à accélérer avec sa cadence folle. Je pense qu'il va s'envoler dans la montée demain. Qu'il sera presque une minute plus rapide que moi. Et que nous le verrons demain avec le maillot jaune."