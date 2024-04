Blessé à la cheville, Gerben Thijssen fait l'impasse sur le Giro et se dirige vers le Tour

Gerben Thijssen ne participera pas au Tour d'Italie, en raison d'une blessure à la cheville. Le sprinteur d'Intermarché-Wanty a modifié son programme et se dirige désormais vers le Tour de France, où il fera ses débuts en juin prochain.

"Malgré la douleur des premiers jours, la blessure s'est avérée moins grave que je ne craignais et j'ai pu récupérer assez rapidement. Ne pas prendre le départ du Giro est bien sûr une déception, car j'attendais avec impatience mes débuts sur ce grand tour, mais c'était la meilleure décision pour la suite de ma saison", a exprimé le coureur dans le communiqué de son équipe.

"De nombreuses opportunités de sprint m'attendent en mai et en juin, avec des courses qui m'ont réussi par le passé comme le Tour du Limbourg. Ensuite, être au départ du Tour de France me permet de réaliser un rêve d'enfant. C'est une récompense pour mes efforts et tous ceux qui m'ont aidé dans mon évolution, un facteur de motivation incroyable."