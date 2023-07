Campenaerts, prix du combatif pour la 2e fois de suite: "Je continuerai mais ce sera dur"

Comme jeudi, Victor Campenaerts (Lotto Dstny) a été à l'attaque sur la 19e étape du Tour de France, longue de 173 kilomètre dans le Jura et remportée vendredi par Matej Mohoric (Bahrain-Victorious). Campenaerts, finalement 29e de l'étape à presque six minutes du premier, a été une seconde fois récompensé par le prix du combatif du jour.

Victor Campenaerts (Lotto Dstny) était à l'attaque tout le long de l'étape, comme il l'avait déjà fait la veille : "C'était une belle étape pour une échappée et c'est pour cela que j'ai tenté ma chance. Au final il n'y a pas de victoire belge le jour de notre fête nationale. Je crois que j'étais euphorique après notre ''presque victoire'' d'hier avec l'équipe, donc j'y suis allé", a-t-il expliqué au micro des organisateurs.

Victor Campenaerts, 31 ans, a tenté de se placer dans une échappée dès les premiers mètres de l'étape : "Nous avons dépensé beaucoup d'énergie au début, et ensuite on s'est retrouvé avec plus de vingt coureurs qui nous ont rejoints beaucoup plus frais que nous. C'est pour cela que j'ai voulu anticiper, avec Simon Clarke qui est un ancien coéquipier. Mais quand je me suis retrouvé tout seul, puis que Mohoric, O'Connor et Asgreen m'ont rejoints dans la côte, mes jambes ont explosé".