Christophe Laporte: "Je dois ma victoire à Wout van Aert, qui était le plus fort"

"C'était le plan de partir à ce moment", a expliqué Christophe Laporte. "Le but était d'accélérer et de continuer à creuser. J'ai souffert dans la roue de Wout qui était réellement le plus fort dimanche. Ces 50 kilomètres en duo ont été très longs et très durs, à cause du froid, notamment. Mais Wout a été incroyable. C'est pour moi une grande fierté de réaliser cela avec lui."

"La décision de me donner la victoire a été prise à dix kilomètres de l'arrivée", a poursuivi Christophe Laporte. "Wout m'a demandé si je voulais gagner. Il connaissait évidemment la réponse. Ce que nous avons réalisé ensemble, ça ne se passe presque jamais dans une carrière. Wout était le plus fort dimanche et je lui dois ma victoire. J'ai gagné une étape du Tour de France (19e en 2022), j'ai gagné une grande classique comme Wevelgem, tout cela, ce sont des rêves de gamin et j'en suis très fier. Je pense beaucoup à ma famille car ces succès sont le résultat de beaucoup de sacrifices."