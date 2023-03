Christophe Laporte: "Le Ronde est une course que chaque coureur veut gagner"

"Le Tour des Flandres est l'une des plus belles courses de la saison", a déclaré Christophe Laporte lors d'une conférence de presse jeudi. "C'est aussi un jour très spécial à chaque fois. Tout le monde est nerveux à l'approche de cet événement. Il y a aussi systématiquement des foules le long du parcours et une atmosphère exubérante. Tout cela rend le Ronde si unique et si spécial. C'est aussi une course que chaque coureur veut gagner un jour ou l'autre. Certains en rêvent même".

"Je viens de terminer un gros bloc avec Milan-Sanremo, E3 Harelbeke et bien sûr Gand-Wevelgem et À Travers la Flandre, les courses que j'ai gagnées. La question est de savoir si je serai frais au départ à Bruges. Je n'ai déjà pas participé à Paris-Nice pour cause de maladie. Cela a bouleversé mon programme. Nous avons une équipe solide pour le Tour des Flandres, nous pouvons jouer plusieurs cartes. L'absence de Dylan van Baarle est bien sûr très regrettable, mais c'est ainsi. Nous compterons sur nos propres forces dans le Ronde", a conclu Laporte.