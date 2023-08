Coup double pour l'Espagnol Delio Fernandez sur la 5e étape

Delio Fernandez (APHotels and Resorts-Tavira) a remporté la 5e étape du Tour du Portugal (2.1) courue lundi sur 184,3 km entre Macao et Covilha. L'Espagnol en profite pour prendre la tête du classement général.

Fernandez s'est montré le plus fort au sommet de Covilha pour s'imposer avec 6 secondes d'avance sur le Suisse Colin Stüssi (Team Vorarlberg) et 19 sur son compatriote Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi) et décrocher la 5e victoire de sa carrière, la première depuis 2017.

L'Espagnol, 37 ans, en profite aussi pour prendre la tête du classement général avec 5 secondes d'avance sur Stüssi et 10 sur Juaristi.