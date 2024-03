Danny van Poppel content de sa 3e place: "Les deux autres, c'est la pure classe mondiale"

"Une troisième place dans une course WorldTour. Voilà qui me satisfait vraiment", a déclaré mercredi le Néerlandais Danny van Poppel (BORA-hansgrohe), 30 ans, à l'issue de la Classic Bruges-La Panne. "Jasper Philipsen et Tim Merlier sont des sprinters de race, la classe mondiale qui plus est. Moi, je ne peux pas me considérer comme un vrai sprinter, je suis un leadout".