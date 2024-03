Demi Vollering, équipière de Kopecky: "Nous ne visons rien de moins que la victoire"

Vollering se dit "concentrée sur le Tour des Flandres" alors que son équipe a annoncé mercredi son départ en fin de saison. "Je continue à courir avec SD Worx-Protime cette saison. J'ai toujours envie d'aller au bout de moi-même avec cette équipe. Je ne pense pas que cela affectera la course ou les courses à venir."

"Je suis impatiente de disputer le Tour des Flandres", a ajouté Vollering. "C'est une très belle course. Nous ne visons rien de moins que la victoire avec l'équipe. J'espère que ce sera une belle course difficile. En tant qu'équipe, nous l'avons gagnée six fois, mais je ne l'ai pas encore gagnée individuellement. Ce serait génial si cela marchait cette année."