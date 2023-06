Evenepoel attaque mais craque: le résumé de la 3e étape du Tour de Suisse en vidéo

Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) s'est adjugé la 3e étape du Tour de Suisse (WorldTour), disputée mardi sur 143,8 km entre Tafers et Villars-sur-Ollon, où le Danois s'est en outre emparé du maillot jaune de leader. Skjelmose s'est imposé devant l'Autrichien Felix Gall (AG2R Citroën), 2e à 3 seconds, et l'Espagnol Juan Ayuso (UAE Team Emirates), 3e à 12 secondes, dans cette étape qui s'achevait au sommet d'un col de première catégorie de 10,7 km à 7,8 %, alors que le sommet du col des Mosses (1re catégorie, 13,5 km à 4,1 %) a été franchi 33 kilomètres plus tôt.

Voici le dernier kilomètre en vidéo: