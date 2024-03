Ewoud Vromant médaille d'argent en poursuite individuelle

"J'avais pour ambition d'au moins disputer la finale pour la médaille d'or, donc je suis satisfait d'avoir pu atteindre cet objectif", a réagi Ewoud Vromant. "Ces dernières semaines, j'étais vraiment en forme et me sentais bien à l'entraînement. Nous nous étions également préparés aux fortes chaleurs attendues ici. En finale, Léauté était plus rapide que moi aujourd'hui, mais je reste assez confiant quant à la marge de progression que j'ai encore sur cette distance."

Yoica De Kock (classe WC4), Lennert Vanlathem (MC1) et Thibaud Thomanne (MC2) ont effectué leurs grands débuts dans des Mondiaux sur piste. La première n'a pu terminer sa qualification du 500m contre-la-montre course à cause d'un problème mécanique. Les deux autres n'ont pu se hisser en finale. Ils ont terminé aux 8e et 19e places de la poursuite individuelle.

Huit Belges sont présents dans ces championnats du monde de paracyclisme sur piste. Ils revêtent une importance majeure en vue des Jeux Paralympiques de Paris 2024, en particulier pour l'attribution du nombre de places dont disposera la Belgique dans la capitale française.