Febe Jooris, au terme d'une préparation idéale: "J'ai un objectif mais n'en dirai rien"

Julie De Wilde (20 ans) et Febe Jooris (18 ans) défendront jeudi les couleurs de la Belgique dans le contre-la-montre élite et espoir des Mondiaux de cyclisme. A Stirling, en Ecosse, les Belges ne sont que des outsiders dans un peloton très relevé. "J'ai un objectif en tête, mais je ne veux pas le dévoiler à l'avance", avoue lundi Febe Jooris.

La Flandrienne de 18 ans espérait avant tout "avoir les bonnes sensations". "J'ai eu une préparation idéale pour le contre-la-montre des Mondiaux. J'ai suivi un entraînement en altitude à Livigno et j'ai réalisé un programme de compétition moins chargé. Il m'est difficile de prévoir une place pour jeudi. J'ai un objectif, mais je préfère le garder pour moi.

"Je ne sais pas non plus exactement combien de coureuses d'élite et combien d'espoirs prendront le départ", poursuit Febe Jooris. "Il y aura probablement plus d'élite. C'est le cas des Pays-Bas et de l'Italie, par exemple. L'Allemagne, quant à elle, partira avec deux coureuses espoirs. Je considère Chloé Dygert comme l'une des grandes favorites chez les élites. Elle a déjà remporté un titre sur la piste (en poursuite individuelle, ndlr). Marlen Reusser, Vittoria Guazzini et Demi Vollering sont également de sérieuses prétendantes".