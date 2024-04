Finn Fisher-Black enlève la dernière étape, Isaac Del Toro remporte le classement général

Isaac Del Toro, 20 ans, succède au palmarès du Tour des Asturies à l'Italien Lorenzo Fortunato et remporte la première course par étapes pro de sa jeune carrière.

Le Mexicain avait remporté la première étape avec plus d'une minute d'avance sur la concurrence, ce qui lui a permis de s'imposer confortablement et décrocher la 3e victoire de sa carrière (et de la saison). Il termine avec 1:15 d'avance sur le Polonais Rafal Majka, son coéquipier, et 1:20 sur l'Espagnol José Manuel Diaz (Burgos-BH), 3e.

La montée de l'Alto del Vielo (3,1 km à 9,3%) qui s'achevait à une dizaine de kilomètres du terme n'a pas joué de tour à Del Toro. Le leader du classement général et son équipe UAE Team Emirates ont contrôlé la course, et assis leur domination sur le Tour des Asturies. En effet, ils ont remporté les trois étapes avec trois coureurs différents, plaçant à chaque fois deux coureurs sur le podium.

Finn Fisher-Black a levé les bras pour la 3e fois cette saison. À 22 ans, le grimpeur néo-zélandais a conquis 4 victoires individuelles en carrière.