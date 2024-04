Gil Gelders et William Junior Lecerf découvriront la Doyenne avec Soudal Quick-Step

Gil Gelders (21 ans) et William Junior Lecerf (21 ans) découvriront tous les deux Liège-Bastogne-Liège (WorldTour) sous l'étendard Soudal Quick-Step, dimanche. Les deux néo-pros s'aligneront aux côtés de trois autres Belges dans la sélection du Wolfpack, annoncée jeudi.

Remco Evenepoel est double tenant du titre à Liège-Bastogne-Liège. Le champion de Belgique ne sera pas en mesure de défendre son titre, puisqu'il a été opéré de la clavicule il y a une dizaine de jours. Le Français Julian Alaphilippe, deux fois 2e de l'épreuve, est également blessé.

"Nous avons confiance en ce groupe jeune et motivé", a déclaré le directeur sportif Klaas Lodewyck. "Nous venons au départ avec un plan et nous sommes prêts à nous battre pour un bon résultat. La météo ne sera pas clémente dimanche et pourrait jouer un rôle important, mais nous sommes déterminés à donner notre meilleur avant de conclure la campagne des classiques printanières."