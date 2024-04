Jai Hindley et Florian Lipowitz prolongent chez BORA-hansgrohe

"J'ai hâte de continuer à grandir et à me développer, et de viser de grands objectifs à l'avenir, ce qui a toujours été important pour moi. Nous avons la même vision et je suis reconnaissant de la confiance qu'ils m'ont accordée pour y parvenir", déclare Hindley, qui devrait partager avec Primoz Roglic le leadership sur les courses à étapes.

Florian Lipowitz, 23 ans, est lui aussi arrivé chez BORA-hansgrohe en 2022, d'abord comme stagiaire. L'Allemand, vainqueur d'une étape et du Tour de Tchéquie l'année dernière, est, tout comme Jai Hindley, actuellement engagé au Tour de Romandie.