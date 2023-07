Jasper Philipsen gagne au sprint la 7e étape, son 3e succès depuis le départ

Le Français Simon Guglielmi (Arkéa-Samsic) avait obtenu un billet de sortie pour rester seul en tête durant plus de 120 kilomètres. Dans l'intervalle, il a remporté le sprint intermédiaire à Grignols après 88km de course avec encore un peu plus d'une minute d'avance sur l'Erythréen Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty) et Jasper Philipsen qui a pris 15 points pour son maillot vert.

Deux Français, Nans Peters (AG2R Citroën) et Pierre Latour (TotalEnergies) ont effectué la jonction avec leur compatriote 14 kilomètres plus loin. L'écart avec le peloton stagnera autour de la minute.

Dans la courte côte de Béguey à 40 bornes de Bordeaux, Guglielmi a payé ses efforts de la journée. Les deux derniers fuyards ont été repris à 4 kilomètres de la ligne laissant la place à un sprint massif que Wout van Aert (Jumbo-Visma) n'a pas disputé.