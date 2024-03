Jasper Philipsen s'impose au sprint et réalise le doublé

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a réalisé le doublé sur la Classic Bruges-La Panne (WorldTour) en remportant la 48e édition courue mercredi sur 198,9 km entre Bruges et La Panne.

Les hommes de tête ont compté jusqu'à plus de sept minutes d'avance sur le peloton. Gachignard a tenté un dernier baroud d'honneur à 24 km de l'arrivée mais a finalement été repris à 10 km de la ligne.

Trois coureurs ont formé l'échappée de cette première course de la quinzaine sainte qui doit mener le peloton jusqu'aux pavés de Paris-Roubaix le dimanche 7 avril: Luca De Meester (Bingoal WB), Victor Vercouillie (Sport Vlaanderen-Baloise) et le Français Thomas Gachignard (TotalEnergies).

Comme attendu, la victoire s'est jouée au sprint et Philipsen s'est montré le plus rapide pour sa troisième victoire de la saison après une étape de Tirreno-Adriatico et Milan-Sanremo samedi dernier, la 45e de sa carrière. Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a pris la 2e place devant le Néerlandais Danny van Poppel (Bora-hansgrohe).

Philipsen ne participera pas à l'E3 Harelbeke vendredi mais sera présent au départ de Gand-Wevelgem dimanche.