Jasper Stuyven reste positif et se dit "prêt pour les semaines à venir"

Stuyven a dû sacrifier ses chances de rééditer l'exploit accompli en 2021, lorsqu'il s'était lui-même imposé sur la via Roma. "Nous avions un plan", a-t-il expliqué à propos de la stratégie collective de Lidl-Trek. "Moi et Mads sur le Poggio, nous essayions de suivre et je trouve que nous l'avons plutôt bien fait." Dans un groupe réduit, alors que Mathieu Van der Poel travaillait pour Jasper Philipsen, "j'ai essayé de prendre les devants pour Mads. Je pense que nous avons fait ce que nous avions à faire et nous avons parfaitement exécuté le plan."

"Les jambes ont parlé dans le sprint", où Pedersen n'a su conclure. Le Danois a lancé de loin et a finalement échoué au pied du podium parmi les 12 candidats à la victoire. "Nous avons raté la cerise sur le gâteau", a regretté Stuyven. "Nous voulons toujours revenir avec du positif, et je pense qu'il était positif que nous soyons là aujourd'hui, Mads et moi. Nous sommes prêts pour les semaines à venir."