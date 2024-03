Jenno Berckmoes a ouvert son compteur de victoires: "L'impression d'un grand pas en avant"

Il a tutoyé la victoire tout au long de cette Semaine internationale Coppi & Bartali (2.1). Jenno Berckmoes (Lotto Dstny) a finalement réussi à s'imposer samedi sur la piste du vélodrome de Forli à l'arrivée de la 5e et dernière étape longue de 157,9 km. Il a signé son premier succès professionnel à 23 ans après avoir pris la 3e place à deux reprises et la 2e vendredi sur les routes italiennes.

"Je suis très heureux. Surtout pour l'équipe, après une semaine de travail parfait" a réagi le Flandrien oriental dans le communiqué diffusé par son équipe. "Aujourd'hui encore, tout le monde s'est donné à fond pour remporter cette victoire. Nous avons parfaitement contrôlé la dernière étape. C'est deux fois plus agréable quand, après tout ce travail, vous pouvez le conclure."

"Nous avons été très attentifs au début. Sept coureurs se sont échappés, ce qui était bon pour nous : aucun des prétendants au classement général n'était dans cette échappée. Cela nous a permis, avec Visma, de contrôler la course. Alec (Segaert) et Milan (Donie) ont beaucoup travaillé. Dans le final, il y a eu quelques attaques, comme nous nous y attendions. Nous avons gardé notre sang-froid et Harm (Vanhoucke) et Jarno (Widar) ont parfaitement réagi. À la fin, il ne restait plus que 25 coureurs. Sylvain (Moniquet) était là pour contrôler, Logan (Currie) est resté avec moi pour le leadout."