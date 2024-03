José Manuel Diaz se casse le péroné en consultant le médecin de la course

Diaz, 29 ans, a exprimé son mécontentement sur X (anciennement Twitter) jeudi. "Il y a des chutes qui sont inévitables mais lorsque vous allez à la voiture médicale pour une éraflure et que le médecin attrape votre guidon et que vous vous retrouvez soudainement au sol en quelques dixièmes de seconde... c'était totalement évitable. Vous voyez comment des mois de préparation, de stage en altitude loin de ma famille et de mon bébé, les sacrifices et investissements partent en fumée."

L'Espagnol avait pris la 10e place de la 2e étape mardi, la première de haute montagne, et se classait 10e du classement général avant l'étape de mercredi.