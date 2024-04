Joseph Blackmore passe pro chez Israel - Premier Tech

Le Britannique a déjà quelques belles références sur son CV. Il a notamment remporté le Tour du Rwanda, le Tour de Taïwan et le Circuit des Ardennes. Il s'est aussi distingué mercredi à la Flèche Brabançonne (1.Pro) dont il a pris la 4e place, quelques jours avant de remporter la course espoirs de Liège-Bastogne-Liège.

"J'ai vraiment apprécié mes premiers mois avec l'équipe et le calendrier des courses que j'ai", déclare Joe Blackmore dans un communiqué. "Je ne m'attendais pas à gagner autant. Je savais que mon hiver sans cyclocross me permettait de m'entraîner davantage et je m'attendais donc à être un peu plus fort que l'année dernière, un peu plus proche de la tête, mais je ne m'attendais pas à gagner toutes ces courses".

"J'ai déjà couru un peu avec le ProTeam, et j'aime beaucoup l'environnement et les opportunités qui me sont offertes, ce qui m'a motivé à rester", ajoute le jeune coureur britannique. "En ce qui concerne mes objectifs, je veux vraiment viser la victoire dans toutes les courses qui me conviennent. J'ai des vues sur les Mondiaux de mountainbike et sur route cette année".