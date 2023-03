Julian Alaphilippe et Tim Merlier emmèneront l'équipe Soudal-Quick Step mercredi

Julian Alaphilippe et Tim Merlier emmèneront l'équipe Soudal-Quick Step sur les routes d'A Travers la Flandre mercredi, a communiqué la formation belge du WorldTour lundi.

Il s'agira pour le Français de sa seconde participation après 2021 (22e). Le champion de Belgique devra lui faire parler sa pointe de vitesse en cas d'arrivée au sprint.

Cette 77e édition mercredi se déroulera sur 183,7km entre Roulers et Waregem avec au menu huit secteurs pavés et 11 difficultés au programme dont l'Hotond, le Kanarieberg, le Knokteberg ou le Nokereberg, dernière côte avant l'arrivée dix kilomètres plus loin.