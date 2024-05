Katarzyna Niewiadoma et Gaia Realini abandonnent avant la 6e étape

Pour Realini, l'espoir d'un bon résultat s'était cependant évaporé mercredi, alors qu'elle avait porté le maillot rouge à l'issue du contre-la-montre par équipes inaugural. La grimpeuse a chuté dans la 5e étape et accumulé plus de 9 minutes de retard au général à l'issue de la journée. Elle souffre de douleurs à la poitrine et au coude droit, et a subi une commotion cérébrale.

Niewiadoma figurait hier soir à la 8e place du classement général, à 1:47 de la leader néerlandaise Demi Vollering (SD Worx-Protime). La Polonaise, qui reste notamment sur une victoire à la Flèche Wallonne, n'a pas pris le départ car elle est malade. Son équipe a révélé qu'elle était sortie des classiques ardennaises dans un état non optimal. Le staff médical a donc décidé de la retirer de la course pour lui permettre de se remettre.