Katarzyna Niewiadoma s'impose au sommet du Mur de Huy et met fin à 5 ans de disette

Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing) a remporté la 28e édition de la Flèche Wallonne féminine (WorldTour), mercredi. La Polonaise s'est imposée au sommet du Mur de Huy au terme d'une course de 146 km. La Néerlandaise Demi Vollering (SD Worx-Pro Time) a pris la deuxième place, devant l'Italienne Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek).

Hartmann a lâché prise sur la Côte d'Ereffe, à 14 km de l'arrivée, laissant Van de Velde et Martin seules devant. L'aventure des deux rescapées a pris fin à 6 km de l'arrivée.

Huy accueillait également le départ de la course. Julie Van de Velde (AG Insurance-Soudal Team), l'Espagnole Sara Martin (Movistar) et la Suissesse Elena Hartmann (Roland) sont parties après une trentaine de kilomètres.

La Néerlandaise Riejanne Markus (Visma-Lease a Bike) a tenté sa chance à 5 km de la ligne. Elle a abordé le Mur (1,3 km à 9,7%) avec une quinzaine de secondes d'avance sur le peloton.

Tenante du titre, Demi Vollering a dicté le tempo dès le pied de l'ascension, éliminant une à une toutes ses adversaires. Seules Niewiadoma et Longo Borghini ont réussi à la suivre. Niewiadoma a ensuite produit son effort et a tenu jusqu'à la ligne. La Polonaise décroche la 19e victoire de sa carrière, la première depuis juin 2019 et une étape du Women's Tour en Grande-Bretagne.

Vollering a pris la deuxième place, Longo Borghini a complété le podium. La Française Evita Muzic (FDJ-Suez) a pris la quatrième place, devant la Sud-Africaine Ashleigh Moolman (AG Insurance-Soudal Team). Pour sa première participation, Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) a fini 15e.