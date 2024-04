Tadej Pogacar, "frais et prêt" pour son premier Giro, connait ses équipiers

Dans sa quête du maillot rose, Pogacar pourra compter sur le Danois Mikkel Bjerg, le Norvégien Vegard Stake Laengen, l'Autrichien Felix Grossschartner, le Polonais Rafal Majka, le Colombien Sebastian Molano, le Slovène Domen Novak et le Portugais Rui Oliveira. "Mon objectif est évidemment le général, mais nous avons aussi Molano pour les sprints et une équipe très solide en général", a résumé Pogacar dans un communiqué d'UAE Team Emirates.

"La préparation pour le Giro s'est très bien passée", a expliqué Pogacar. "Je n'ai pas beaucoup couru jusqu'ici cette année, juste dix jours, donc je me sens frais et prêt à disputer mon premier Giro." Pogacar compte déjà sept succès depuis le début de la saison, six en course et le classement général du Tour de Catalogne. Il a notamment dominé les Strade Bianche et Liège-Bastogne-Liège.