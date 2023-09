Le 83e Tour du Luxembourg restera fidèle aux puncheurs

Parmi les principaux acteurs figureront entre autres les Espagnols Ion Izagirre (Cofidis) et Alex Aranburu (Movistar), le grimpeur autrichien Felix Gall (AG2R-Citroën), l'Équatorien Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), les Français Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), David Gaudu et Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), l'Américain Brandon McNulty et son coéquipier italien Diego Ulissi (UAE Team Emirates), vainqueur au Luxembourg en 2020.

Côté belge se retrouvent notamment Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step), Dylan Teuns (Israel-Premier Tech), 2e du récent GP de Wallonie, Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck), Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), Maxim Van Gils (Lotto-Dstny) ainsi que Jordi Meeus (BORA-hansgrohe).