Le Français Romain Grégoire remporte la première étape

Le Français Romain Grégoire (Groupama-FDJ) a remporté la première étape du Tour du Limousin-Périgord (2.1) disputée sur 165,7 km entre Rilhac-Rancon et Bénévent l'Abbaye mardi. Le coureur de 20 ans est également en tête du classement général.

Dans une première étape très vallonnée, Tom Mainguenaud (Van Rysel-Roubaix Lille Métropole), Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF-Faizane), Oliver Mattheis (Bike Aid), Andrea Pietrobon (Eolo-Kometa Cycling Team), et Jean-Louis Le Ny (Nice Métropole Côte d'Azur) se sont échappés sur la première difficulté du jour, la Côte de la Croix de Saint-Marc (3e catégorie). Dans la deuxième ascension, la Côte des Beiges (2e cat.), Pietrobon a semé les quelques coureurs qui le suivaient encore, mais s'est ensuite fait rattraper par le peloton dans la dernière difficulté du jour, la Côte de Saint Goussaud.

Dans cette dernière ascension, Grégoire a attaqué à 18 kilomètres de l'arrivée, poursuivi ensuite par un groupe composé de son coéquipier Michael Storer et de Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën) et Lorenzo Rota (Intermarché-Circus-Wanty). Le Français de 20 ans a ensuite réalisé un gros effort individuel pour résister au retour des poursuivants et s'est finalement imposé 19 secondes devant le deuxième, Cosnefroy, qui a devancé Storer dans les derniers mètres.