L'Euro 2025 organisé à Middelkerke

Middelkerke a organisé plusieurs grosses compétitions ces dernières années: les championnats de Belgique du contre-la-montre, les championnats de Belgique de cyclocross 2022 et ceux sur route la même année.

La Belgique accueillera l'Euro élites pour la deuxième fois après l'édition 2022 organisée à Namur. Cette année, l'Euro se tiendra les 4 et 5 novembre à Pontchâteau, en France. L'an prochain, Pontevedra, en Espagne, sera l'hôte de l'événement.

"Middelkerke se réjouit d'accueillir une fois encore un grand événement de vélo", a indiqué le bourgmestre Jean-Marie Dedecker. "Nous sommes surtout heureux que le parcours pur et naturel au domaine militaire de Lombardsijde reçoive une nouvelle chance. Le superbe paysage, la plage majestueuse et une mer du Nord déchaînée avaient permis de vivre une 'master class' épique de cyclocross lors du Championnat de Belgique".

"La décision d'attribuer l'organisation des Championnats d'Europe de cyclo-cross 2025 à Middelkerke, en Flandre, a été prise en tenant compte de l'excellente réputation de la région dans les compétitions cyclistes, en particulier le cyclocross, et de sa capacité avérée à accueillir des événements de niveau international", a ajouté le président de l'Union européenne de cyclisme Enrico Della Casa. "L'histoire et la passion de cette région sont des gages de succès et Middelkerke sera un cadre magnifique pour cet événement prestigieux."

La commune de Middelkerke et le gouvernement flamand mettront chacun 250.000 euros à disposition pour l'organisation des Championnats d'Europe, ont précisé les organisateurs.