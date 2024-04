Liège-Bastogne-Liège: Pogacar, le triomphe et l'émotion

En franchissant la ligne, avec 1 min 39 sec d'avance sur le Français - plus gros écart sur la Doyenne depuis Bernard Hinault en 1980 - le Slovène a longuement levé le doigt au ciel en hommage à la mère d'Urska Zigart, sa compagne, elle-même engagée sur la course femme dimanche.

Tadej Pogacar a remporté son deuxième Liège-Bastogne-Liège dimanche devant un Romain Bardet épatant et un Mathieu van der Poel résilient, après un raid solitaire de 35 km qu'il a dédié à sa belle-mère disparue il y a deux ans jour pour jour.

"C'est une journée très émouvante pour moi. J'ai pensé toute la journée à la mère d'Urska. J'ai couru pour elle aujourd'hui. Il y a deux ans on était rentrés au pays (pour ses obsèques), l'année dernière je me suis cassé la main ici. Ça a été difficile aussi. Je suis content d'avoir enfin pu regagner cette belle course", a commenté "Pogi", vainqueur en 2021.

"En plus j'arrive seul. C'est très spécial d'arriver en solo après une course aussi longue, avec le maillot de champion national. C'est beau", a ajouté le Slovène dont l'émotion contrastait avec la froideur implacable avec laquelle il a assommé la course qui, avec sa succession de côtés acérées, lui va comme un gant.

Grand favori au départ, il a, comme prévu, fait la différence sur une accélération fulgurante dans la terrible côte de la Redoute (1,6 km à 9,4%), exactement au même endroit où le Belge Remco Evenepoel, absent sur blessure cette année, avait forgé ses victoires lors des deux dernières éditions.