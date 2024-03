Lorena Wiebes: "Il m'a fallu le temps pour enfin gagner à Wevelgem"

"Je suis très heureuse de m'être imposée à Gand-Wevelgem", a indiqué Lorena Wiebes. "Je m'étais classée 2e en 2019, il a donc fallu le temps pour gagner cette course. L'équipe a livré un très gros travail. Nous avons essayé de durcir la course mais cela n'a pas totalement réussi car nous sommes arrivées au sprint. Je remercie Lotto Kopecky pour m'avoir lancée dans le sprint à Wevelgem. Je mets à présent le cap sur le Tour des Flandres. J'espère garder de bonnes jambes pour dimanche, survivre le plus longtemps possible dans le Tour des Flandres et ainsi aider l'équipe et Lotte au maximum".

Lorena Wiebes a remporté dimanche son 5e succès de la saison. Elle s'était également classée 2e de la Nokere Koerse derrière sa coéquipière belge et championne du monde Lotte Kopecky.