L'organisation regrette une chute de telle ampleur à quatre jours du Tour des Flandres

"Cette lourde chute est bien sûr une désillusion pour notre course. Cela ne nous rend pas heureux", a déclaré Tomas Van Den Spiegel, CEO de Flanders Classics. "Le fait que certains favoris tombent avant dimanche ne rend la nouvelle que plus regrettable. Mais quelle que soit la victime, chaque chute est une chute de trop. Ce sport reste difficile à organiser. Nous devons emprunter des routes publiques. Nous essayons d'éviter autant de risques que possible, mais nous n'y parvenons pas toujours", s'est-il défendu.

Désignée comme particulièrement dangereuse, la descente dans laquelle s'est produite la chute avait déjà été supprimée du parcours du Tour des Flandres. "Le Ronde est la course la plus nerveuse de toutes celle que nous organisons", a commenté Van Den Spiegel. "C'est également la course avec le plus de pression, et la descente vers le Kanarieberg est source d'inquiétudes dans un tel cadre."