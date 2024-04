Lotte Kopecky, 38e, assure qu'une victoire est possible "avec de meilleures jambes"

Lotte Kopecky (Team SD Worx-Protime) a terminé Liège-Bastogne-Liège à la 38e place, dans un groupe arrivé deux minutes après la gagnante Grace Brown (FDJ-Suez). Après la course, la championne du monde a évoqué une "bonne première fois" sur la Doyenne des classiques.

Kopecky courait son premier Liège-Bastogne-Liège. "L'expérience s'est avérée positive mais j'ai été un peu juste dans la montée de la Roche-aux-Faucons. J'aurais pu mieux faire avec des jambes plus fraîches. Cela reste une côte difficile pour moi, mais je pense que gagner ici est dans mes cordes".

Après une longue pré-saison et des victoires à Paris-Roubaix et aux Strade Bianche, Kopecky prend une pause d'un mois. "Je suis très satisfaite de mon printemps. J'ai eu de bons résultats et j'ai pu montrer beaucoup de choses avec le maillot arc-en-ciel. Nous avons appris beaucoup de petites choses. Je pense que j'adopterai une approche légèrement différente l'année prochaine, mais nous verrons laquelle l'année prochaine".