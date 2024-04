Lotte Kopecky reprendra la compétition le 24 mai à Londres

La deuxième partie du programme de Lotte Kopecky (Team SD Worx-Protime) a été officialisée mercredi par son équipe. La championne du monde reprendra la compétition lors de la Ford RideLondon Classique, une course par étapes britannique du WorldTour, qui se disputera du 24 au 26 mai.

Avant les Jeux Olympiques de Paris, après la course de trois jours à Londres, Kopecky participera également, comme cela avait été annoncé, au Tour de Grande-Bretagne (6-9 juin), aux championnats de Belgique de contre-la-montre à Binche (20 juin), aux championnats de Belgique sur route de Zottegem (23 juin) et au Tour d'Italie (7-14 juillet). Après les Jeux Olympiques, où Kopecky sera en lice à la fois sur piste et sur route, elle a décidé de ne pas s'aligner sur le Tour de France (12-18 août).

Kopecky avait effectué sa dernière course du printemps en disputant Liège-Bastogne-Liège dimanche dernier. Le lendemain, elle s'est mise au repos. "Juste recharger les batteries et penser à autre chose", avait-elle déclaré à l'arrivée de la course à Liège, où elle a parlé d'un manque de fraicheur.