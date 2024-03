Lotte Kopecky vise une troisième victoire record à Audenarde

Kopecky ne se considère pas la seule favorite, mais cite la Néerlandaise Marianne Vos, victorieuse mercredi d'À Travers la Flandre après avoir gagné le Circuit Het Nieuwsblad fin février. "Sa condition actuelle ne me surprend pas", a expliqué Kopecky jeudi en conférence de presse. "Elle est forte depuis déjà un moment. Elle est de retour à son ancien niveau. J'ai beaucoup de respect pour elle."

La championne du monde a vu les images de la terrible chute qui a impliqué Wout van Aert mercredi, ce qui le privera du 'Ronde' et de Paris-Roubaix. "Je suis heureuse de ne pas me concentrer entièrement sur deux courses, j'essaie d'être présente le plus possible. J'ai déjà une belle saison derrière moi", a indiqué Kopecky, en référence à ses victoires à l'UAE Tour, aux Strade Bianche et à la Nokere Koerse. "Ces victoires sont dans la poche. C'est dommage, ce qu'il arrive à Van Aert. Le danger se cache derrière chaque coin. On ne se rend pas compte de tout ce qu'il a dû faire pour atteindre ce pic de forme. Et c'est terminé à cause d'une stupide chute."