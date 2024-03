Mads Pedersen: "Je savais que je pouvais avoir confiance dans mon sprint pour gagner"

"Je devais avoir confiance dans mon sprint, je devais croire que mon sprint m'aiderait à m'imposer face à Van der Poel, même s'il est difficile à battre", a affirmé Mads Pedersen à l'issue de sa victoire. "À un moment de la course, nous étions trois Lidl-Trek, avec Jonathan Milan et Jasper Stuyven et c'était très intéressant pour nous. Milan a lancé la première attaque et il est resté longtemps seul en tête. Dommage, par ailleurs, d'avoir perdu Stuyven sur crevaison dans les secteurs des 'Plugstreets'."

"Quand nous sommes partis, plus tard, avec Van der Poel, nous avons vite bien collaboré, le but étant de rouler ensemble jusqu'au bout. J'ai donné un gros rythme à notre duo pour éviter le retour du groupe de chasse dans le final. Je me suis positionné devant Van der Poel pour le sprint que j'ai lancé à environ 350 mètres. Je suis très heureux de m'être imposé pour la deuxième fois. Je préfère cette course au Tour des Flandres, qui est une course différente. Gand-Wevelgem me convient mieux. Mais ma condition est bonne, je le savais déjà vendredi au GP de l'E3. Je donnerai donc le maximum au Tour des Flandres."