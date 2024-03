Mathieu van der Poel de retour pour un duel attendu avec Tadej Pogacar sur la Primavera

Vainqueur l'année dernière, Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) effectuera sa rentrée sur route samedi lors de la 115e édition de Milan-Sanremo, le premier Monument où l'on s'attend à un duel entre le Néerlandais et Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). La longueur du parcours de la Primavera (288 kilomètres) et la richesse du casting laissent toutefois souvent place aux surprises.

La course partira pour la première fois de Pavie. Après 44 kilomètres, les participants rejoindront l'itinéraire traditionnel de la 'Classicissima', rencontrant une première ascension, le Passo del Turchino, après 138 kilomètres. Ils bifurqueront ensuite vers l'ouest, suivant la côte ligure entre mer et collines, où les coureurs grimperont les trois Capi (Capo Mele, Capo Cervo et Capo Berta). Viendra ensuite l'heure de vérité avec les deux dernières ascensions, la Cipressa (5,6 km à 4,1%) et le mythique Poggio (3,7 km à 3,7%, sommet à cinq kilomètres de l'arrivée), où les sprinteurs encore en lice tenteront de résister aux punchers avant une arrivée sur le plat de la Via Roma.

Van der Poel est annoncé favori, d'autant que Wout van Aert ne prendra pas le départ, mais la longueur du parcours et le placement tôt dans le calendrier créent souvent des surprises alors que le champion du monde remettra les roues sur route après une saison pleine en cyclocross (13 victoires sur 14 courses et un sixième titre mondial).