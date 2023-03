Mathieu Van der Poel: "Je peux vivre avec la deuxième place"

"J'étais bien dans la course mais j'ai peut-être été un peu trop généreux dans mes efforts", a expliqué Mathieu Van der Poel. "Ce fut en tout cas une bonne préparation, avec de bonnes conditions météo, pour la prochaine semaine. Le sprint final n'a pas été très long et je pense que j'avais encore de bonnes jambes. Mais Wout van Aert était le plus fort à Harelbeke. Avant cela, j'ai très bien passé les bosses, j'ai essayé de livrer un bon forcing en lançant des accélérations qui mettaient la pression sur van Aert. Il est vrai que j'aurais bien voulu gagner cette course, après une 3e (2021) et une 2e place cette année. Je reviendrai l'an prochain pour la première place. Je sors en tout cas de cette course avec un très bon sentiment pour la suite, surtout le Tour des Flandres. J'espère pouvoir m'y imposer dans une semaine."