Mathieu van der Poel regrette les absences sur le 'Ronde': "Je ne le souhaite à personne"

Van der Poel n'était pas au départ d'A Travers la Flandre après avoir enchaîné l'E3 Harelbeke et Gand-Wevelgem. "Cette course n'a jamais été à mon programme car l'enchaînement Harelbeke-Wevelgem était déjà assez dur comme ça. On ne saura jamais si j'avais été aussi impliqué dans la chute. C'est dommage pour le Ronde mais surtout pour Wout et Jasper. Vous vivez pendant des mois pour deux courses importantes et vous êtes forfaits à quelques jours du départ. Je ne le souhaite à personne."

Le Néerlandais, double lauréat à Audenarde en 2020 et 2022, ne sait pas encore si les absences vont affecter sa stratégie. "Ce n'est pas un secret que je préfère rouler contre les meilleurs. Il y aura peut-être plus de pression sur mes épaules, ce qui ne facilite pas la tâche. Néanmoins, Visma-Lease a bike et Lidl-Trek conservent deux équipes très solides. De mon côté, je reste concentré sur mon boulot. Ce n'est pas simple de gagner le Tour des Flandres et dimanche ne dérogera pas à la règle."