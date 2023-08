Mikel Landa rejoint Soudal Quick-Step

Avec 19 grands tours au compteur, Mikel Landa sera un renfort de poids pour Remco Evenepoel sur les grands tour. Le Basque, meilleur grimpeur du Tour d'Italie 2017, avait notamment terminé 3e du Giro en 2015 et 2022 et 4e en 2019. Il a aussi fini quatre fois dans le top 10 du Tour de France (4e en 2017, 7e en 2018, 6e en 2019 et 4e en 2020), lui qui a terminé 19e de la Grande Boucle le mois dernier.

Mikel Landa a décroché 16 victoires au cours de sa carrière. Parmi celles-ci, deux étapes du Giro et une étape de la Vuelta. Cette année, il s'est entre autres classé 3e de la Flèche Wallonne, 2e du Tour d'Andalousie, 2e du Tour du Pays Basque, 5e du Tour de Catalogne et 7e de Tirreno-Adriatico.