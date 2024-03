Milan-Sanremo: Pogacar-Van der Poel, duel au sommet sur la Primavera

Partager:

Si Milan-Sanremo est la plus imprévisible et indéchiffrable des classiques, le premier Monument cycliste de l'année se présente d'abord comme un duel entre Tadej Pogacar et le vainqueur sortant Mathieu van der Poel. Au départ de cette 115e édition samedi à Pavia, au sud de Milan, plusieurs hommes forts comme le Danois Mads Pedersen, l'Italien Filippo Ganna, deuxième l'an dernier, ou le Français Christophe Laporte affichent une belle tête de vainqueur potentiel.

Les purs sprinteurs, qui n'ont plus gagné sur la Via Roma depuis Arnaud Démare en 2016, n'ont pas totalement abdiqué non plus et en cas d'arrivée massive le Belge Jasper Philipsen sera un candidat brûlant pour la première place. Mais deux étoiles brillent d'un éclat plus fort que toutes les autres avec Pogacar et Van der Poel qui, en l'absence de Wout Van Aert concentré sur la préparation des classiques pavées, sont les grandissimes favoris de la Primavera. Le Slovène et le Néerlandais ont le punch et la puissance pour dynamiter la course dans le Poggio, le tremplin vers la gloire après l'interminable défilé depuis Milan, voire avant.

Et les deux meilleurs coureurs de classiques du monde sont aussi en concurrence désormais pour les livres d'histoire, engagés dans un duel qui épice les courses d'un jour de la même manière que celui entre Pogacar et Jonas Vingegaard anime le Tour de France. Pogacar et Van der Poel sont les deux seuls coureurs en activité à avoir gagné plus de deux Monuments, cinq pour le Slovène (Liège-Bastogne-Liège, Tour des Flandres, trois fois le Tour de Lombardie) et quatre pour le Néerlandais (Milan-Sanremo, Paris-Roubaix, deux fois le Tour des Flandres). Van der Poel, la puissance à l'état brut