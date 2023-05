Onze Belges au départ de la 106e édition

Dans sa tentative d'ajouter le Giro, après la Vuelta, à son palmarès, Evenepoel pourra s'appuyer sur ses compatriotes Pieter Serry, Ilan Van Wilder et Louis Vervaeke. Le trio a prouvé sa forme lors de Liège-Bastogne-Liège, remporté justement par le prodige de Schepdaal. Serry est un homme à tout faire, Van Wilder et Vervaeke se distinguent surtout en montagne.

Les trois autres coureurs du plat pays au départ défendront les couleurs d'équipes étrangères du WorldTour. Harm Vanhoucke visera les échappées pour DSM, Otto Vergaerde aura un rôle d'équipier chez Trek-Segafredo et Laurens De Plus une valeur sûre en montagne pour les capitaines d'INEOS Grenadiers et ses leaders britanniques Geraint Thomas et Tao Geoghegan Hart.

L'Italie compte, logiquement, le plus de représentants dans le peloton: 51. La Belgique arrive en troisième position, à égalité avec l'Allemagne, derrière aussi la France (20 coureurs au départ).