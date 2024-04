Paralympiques-2024: Marie Patouillet, paracycliste multi-médaillée et multi-engagée

Née avec une malformation au pied et à la cheville qui l'empêche de courir, la trentenaire a pendant longtemps placé la "performance pure" devant toute autre considération - avant d'avoir un déclic aux Jeux Paralympiques de Tokyo en 2021.

"A un moment, j'évoque l'ambiance sexiste, on me répond alors que si je ne voulais pas d'un sport sexiste, il fallait que je fasse un sport de fille. Ça m'a mise en colère", se remémore-t-elle.

Un an plus tard, elle saute le pas et apparaît lors des championnats du monde à Saint-Quentin-en-Yvelines, avec une coupe de cheveux aux couleurs de l'arc-en-ciel dans le but de déclencher un débat sur les droits LGBT+.