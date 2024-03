"Pas de regrets" pour Michael Matthews, coiffé au poteau par Jasper Philipsen

"J'ai tout bien fait, et je me suis bien placé dans le final", a précisé le polyvalent australien, 2e de la Primavera. "L'équipe a fait du bon travail, dans la mesure du possible avec tous les changements de dernière minute dus aux maladies et blessures. Au final, c'était à moi d'obtenir un résultat, que l'on ait une équipe au complet ou pas."

Battu de justesse par Philipsen, Matthews était "très heureux du résultat", mais il devra digérer une défaite étriquée. "Être aussi proche de la victoire, c'est difficile à accepter pour le moment, mais j'en serai sûrement fier demain matin." D'autant plus qu'un incident technique a perturbé son sprint. "J'ai perdu mes lunettes à 50 mètres de l'arrivée, ce qui m'a fait manquer quelques coups de pédale. C'est à ce moment-là que Jasper Philipsen est passé", a expliqué le coureur de la Jayco AlUla.