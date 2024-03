Peu de pavés sur le parcours binchois des championnats de Belgique de contre-la-montre

Les championnats de Belgique 2024 de contre-la-montre auront lieu le jeudi 20 juin prochain à Binche. Le circuit s'étendra sur 19,3 kilomètres, à parcourir une fois pour les dames et deux fois pour les messieurs. Il n'y aura que 200 mètres de pavés à traverser, sur la ligne d'arrivée à la Grand-Place.

La Ville de Binche accueille pour la première fois de l'histoire les championnats de Belgique de contre-la-montre. Elle avait été le théâtre de la course en ligne en 2018, comme elle le sera en 2025 et en 2030. Le chrono aura à nouveau lieu dans la Cité des Remparts en 2029.

Les organisateurs de la course ont annoncé le parcours en conférence de presse au siège de la fédération nationale de cyclisme, jeudi à Tubize. Le départ de la course féminine est prévu à 14h00, tandis que les premiers messieurs s'élanceront à 15h15.

Le Tour de France a également pris le départ à deux reprises de Binche, en 2019 et en 2022. Le bourgmestre Laurent Devin s'est étendu sur l'héritage cycliste de la ville, qui accueille chaque année Binche-Chimay-Binche, course 1.1 qui se déroule à l'automne.

Philippe Labar, conseiller communal, a expliqué que les spécificités techniques de l'exercice chronométré ont contraint à éviter au maximum les pavés, pourtant bien présents dans la région. Pour épargner le matériel et éviter d'éventuels incidents, les coureurs et coureuses ne devront se confronter qu'à un seul secteur. Long d'environ 200 mètres, il marquera la fin du parcours sur la Grand-Place.

En 2023 à Herzele, la couronne était revenue à Wout van Aert chez les messieurs et à Lotte Kopecky chez les dames. Sur une surface glissante, Remco Evenepoel était parti à la faute avant de prendre sa revanche, quatre jours plus tard, sur la course en ligne.