Pogacar : "Plus à l'aise que jamais sur mon vélo"

Avec quatre victoires d'étape et une avance considérable au classement final, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a dominé le Tour de Catalogne. "Je pense que je suis dans la meilleure forme de ma vie", a déclaré le Slovène dans les rues de Barcelone dimanche, à l'issue de sa victoire sur la 7e et dernière étape.

Pogacar s'est joué de la concurrence au cours des trois étapes de montagne avant de s'adjuger l'ultime étape au sprint. Au classement final, il a devancé de 3:41 et plus des rivaux tels que Mikel Landa, Egan Bernal et Sepp Kuss .

"Toute cette semaine a été très importante pour moi", a expliqué Pogacar. "J'ai connu une période difficile l'année dernière. Entamer la saison de cette manière, c'est vraiment fantastique. Cette victoire me donne beaucoup de confiance. Je constate que ma forme est super bonne. Je suis vraiment sur la bonne voie pour le Giro et le Tour. J'avais déjà confirmé ma condition sur les Strade Bianche et Milan-Sanremo, mais c'était un parcours complètement différent, avec beaucoup plus d'ascensions. Toute la semaine a été fantastique."