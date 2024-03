Pour Mathieu van der Poel, "Mads Pedersen était le plus fort"

"J'ai souffert, j'ai vraiment dû me battre, au mental, dans les deux dernières ascensions du Mont Kemmel pour rester au contact", a concédé Mathieu van der Poel après la course. "Mais je savais qu'il fallait prendre une décision dans cette course."

Le Néerlandais a lancé une attaque dans le premier passage du Mont Kemmel (km 85), emmenant dans sa roue Mads Pedersen et Jonathan Milan, puis Laurence Pithie, Rasmus Tiller et Jasper Stuyven. "Dans ma situation, je devais continuer à rouler. J'ai tout donné, en sachant que je me sentais encore un peu fatigué de ma course de vendredi au GP de l'E3, ce que je ne veux pas donner comme excuse", a-t-il poursuivi.