Sam Welsford remporte la 4e étape au sprint, Tim Wellens reste en tête du général

Après une minute de silence respectée en hommage à Tijl De Decker, jeune espoir de Lotto Dstny décédé vendredi, deux coureurs de Bingoal-WB, Ceriel Desal et Ludovic Robeet, et deux coureurs de Team Flanders-Baloise, Kamiel Bonneu et Aaron Van Poucke, ont formé l'échappée du jour. Le quatuor a finalement été repris à 62 km de l'arrivée.

Le rythme de course a été rapide et la fin de l'étape a été nerveuse à l'image d'une chute à 8 km de l'arrivée. Après une nouvelle chute peu après la flamme rouge, un peloton réduit s'est disputé la victoire au sprint où Welsford s'est montré le plus rapide. Le Britannique a devancé le Néerlandais Olav Kooij (Jumbo-Visma) et Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Tim Merlier (Soudal Quick-Step) et Arnaud De Lie (Lotto Dstny) ont complété le top 5.