Remco Evenepoel a "retrouvé les bonnes jambes au bon moment" pour défendre son titre

Il y aura 46,1 kilomètres à parcourir du quartier d'Oerlikon à la Sechseläutenplatz pour les spécialistes de l'exercice chronométré. Une portion plate d'une vingtaine de kilomètres marquera le début du parcours avant une dizaine de kilomètres vallonnés. Les dix derniers kilomètres seront à nouveau plats.

Le champion du monde en titre a reconnu le parcours vendredi, chevauchant sa monture dorée. "C'est un parcours très rapide, plat à l'exception du tronçon intermédiaire", a expliqué Evenepoel. "Il y a quelques virages techniques. C'est un parcours digne du championnat du monde et assez bien taillé pour moi, mais cela ne me garantit en aucun cas le succès. J'ai montré que j'étais là au Tour et aux Jeux, mais la concurrence est féroce aux Mondiaux. Le niveau sera très élevé. Je crois en moi et donnerai le maximum."